Hoofd Navy SEALs: "Tijd om voetballertjes uit grot te redden is "beperkt"



Joeri Vlemings

06 juli 2018

07u47

Bron: New York Times 0 De Thaise Navy SEALs die de voetbalploeg uit het grottencomplex in Mae Sai proberen te redden, komen stilaan in tijdnood. Dat heeft hun commandant Arpakorn Yookongkaew vanochtend gezegd. Aanvankelijk werd nog gedacht aan een scenario dat de jongeren en hun coach maandenlang in de grot zouden kunnen wachten tot het water weer zou zakken, maar die optie lijkt nu definitief geschrapt. Vannacht kwam een duiker zelf bij de bevoorrading van de groep om het leven wegens zuurstofgebrek.

"We kunnen niet langer wachten tot alle condities juist zitten, want de huidige situatie zet ons onder druk", zei Arpakorn Yookongkaew. "Eerst gingen we er nog van uit dat we de kinderen lange tijd in leven konden houden waar ze nu zitten, maar intussen is er heel wat veranderd. We zijn beperkt in tijd". Het hoofd van de Thaise SEALs wou daar verder niet over uitweiden.

Feit is dat het zuurstofniveau in de grot waar het voetbalteam vastzit, gedaald is tot amper 15 procent, terwijl dat 21 procent zou moeten zijn. Een Navy SEAL-duiker op rust, Saman Kunan, overleed vannacht in de Thuam Luang-grot. Kunan had zich als vrijwilliger aangeboden en had zuurstofflessen aan de rotswand bevestigd. Maar hij verloor op de terugweg zelf het bewustzijn door een gebrek aan zuurstof. Zijn duikpartner slaagde er niet in hem nog te reanimeren. "Maar ook al hebben we iemand verloren, we blijven vertrouwen hebben in ons werk", zei Yookongkaew.

Wat er nu zo snel mogelijk moet gebeuren, is de zuurstoftoevoer in orde te brengen met een ventilatiepijp naar de spelonk waar de voetbalploeg zich bevindt.

Twee jongens en de coach zelf zouden intussen door ondervoeding uitgeput zijn en te zwak zijn om de gevaarlijke tocht naar buiten af te leggen.

Op de vraag hoe de kinderen veilig uit de grot zouden kunnen worden begeleid, terwijl een ervaren duiker het zelf niet haalde, zei Yookongkaew dat ze sowieso meer voorzorgsmaatregelen nemen met de jongeren. De geoefende duikers doen er zes tot zeven uur over om vanuit het commando in de derde kamer heen en terug te gaan naar de plaats waar de voetbalploeg zit. Gisteren werd de toestand ingeschat als te gevaarlijk om de reddingsoperatie te starten.