Hoofd Duitse veiligheidsdienst zou uitspraken over Chemnitz-video relativeren

11 september 2018

06u14

Bron: Belga 0 Het hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV, Hans-Georg Maassen, zou volgens mediaberichten zijn uitspraken over de echtheid van een video over de gebeurtenissen in Chemnitz gerelativeerd hebben. De 'Süddeutsche Zeitung' schrijft dat hij in een brief aan binnenlandminister Horst Seehofer (CSU) verklaarde dat de video niet vervalst is, maar dat hij fout geïnterpreteerd is. Waar Maassen met zijn kritiek op doelde, is dat de video niet toont dat er "echt" een klopjacht is geweest.

Ook 'Der Spiegel' schrijft dat Maassen niet meer betwist dat de video echt is. Bronnen uit zijn omgeving zeggen dat hij "alleen nog" kritisch is voor de snelle verspreiding van de video in de grote media. Dat zou niet serieus zijn, omdat niemand volgens hem op dat moment kon inschatten wie de bron was van de video en of die echt was.

Maassen zei aan de krant 'Bild' vorige week dat zijn dienst niet over informatie beschikte die zou bewijzen dat er na de gewelddadige dood van een Duitse man in Chemnitz een "klopjacht" op buitenlanders zou plaatsgevonden hebben. Daarmee sprak hij bondskanselier Angela Merkel (CDU) en regeringswoordvoerder Steffen Seibert tegen. Maassen zei ook dat er geen aanwijzingen waren dat een video die op het internet circuleerde, waarop te zien is hoe mannen van buitenlandse origine achternagezeten worden, authentiek is. Voor die uitspraken kreeg hij scherpe kritiek.

#c2608 #Sachsen

Menschenjagd in #Chemnitz Nazi-Hools sind heute zu allem fähig.#FckNZS pic.twitter.com/dP9EK4T84p Antifa Zeckenbiss(@ AZeckenbiss) link