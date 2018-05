Hoofd Britse veiligheidsdienst waarschuwt: "IS wil verwoestende aanslagen plegen in Europa" Karen Van Eyken

14 mei 2018

12u54

Bron: BBC, The Independent 0 IS vormt meer dan ooit een grote bedreiging voor Europa en wil hier complexe en verwoestende aanslagen plegen, zeker nu de terreurgroep steeds meer terrein verliest in het Midden-Oosten. Dat claimt Andrew Parker, het hoofd van de Britse inlichtingendienst MI5, na de mesaanval in Parijs.

De directeur-generaal zal zijn visie omtrent IS eerstdaags toelichten tijdens een meeting met Europese veiligheidshoofden in Berlijn. Daar zal hij ook onthullen dat de Britse veiligheidsdiensten het afgelopen jaar zowat elke maand een aanslag wisten te verhinderen.

De afgelopen twee jaar zijn er 45 terroristische aanslagen in heel Europa geweest. Parker benadrukt dan ook dat het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa zeer nauw met elkaar moeten blijven samenwerken, ook na de brexit. "In deze onzekere wereld van vandaag zijn vereende krachten meer dan ooit nodig", aldus de directeur-generaal.

Zeer waakzaam blijven

De noodzaak om waakzaam te blijven is er dus niet minder op geworden, wetende dat IS grote verliezen heeft geleden in Syrië en Irak. "IS streeft er nog steeds naar om meer complexe en verwoestende aanslagen te plegen in Europa", stelt Parker. Maar, beweert hij, alle veiligheidsdiensten samen kunnen dit gevaar het hoofd bieden. Op de meeting zal Parker zeggen dat hij "vertrouwen heeft in ons vermogen om deze bedreigingen aan te pakken, vanwege de veerkracht van onze democratische systemen, de veerkracht van onze samenlevingen en de waarden die de Europese partners met elkaar delen".