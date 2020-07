Hongkongse regering sluit 12 oppositiekandidaten uit van parlementsverkiezingen NLA

30 juli 2020

11u11

Bron: ANP, Belga 1 Zeker twaalf oppositiekandidaten in Hongkong mogen van de autoriteiten niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van september dit jaar. Het gaat volgens lokale media onder meer om de student-activist Joshua Wong.

De autoriteiten in Hongkong sluiten niet uit dat meer politici te horen krijgen dat ze niet mogen meedoen. Alle kandidaten moeten zich volgens de overheid houden aan de basiswet, die minigrondwet van de metropool. Dat zou onder meer betekenen dat ze zich niet mogen inzetten voor een onafhankelijk Hongkong.

Voorverkiezingen

Volgens de oppositie doet de beslissing afbreuk aan de vrijheid van de semi-autonome regio. “Ik ben gediskwalificeerd voor de verkiezingen terwijl ik bij de voorverkiezingen als grootste overwinnaar uit de bus kwam”, schrijft Wong op Twitter. “Peking geeft blijk van een totale minachting voor de wens van de Hongkongers.”

Een tweetal weken geleden namen meer dan 600.000 kiezers deel aan een niet-officiële voorverkiezing van de oppositie in Hongkong, ondanks waarschuwingen van regeringsfunctionarissen dat de voorverkiezing mogelijk strijdig was met de nieuwe wetgeving. Doel was de kandidaten van de prodemocratische oppositie te selecteren die in september meedoen aan de parlementsverkiezingen.

Het besluit is een tegenvaller voor de prodemocratische oppositie, die hoopt een historische overwinning te boeken bij de verkiezingen in september. Het gaat om de eerste verkiezing sinds China eind mei een omstreden veiligheidswet invoerde in de miljoenenstad.

Al een jaar antiregeringsprotesten

Het is al meer dan een jaar onrustig in de voormalige Britse kolonie. Die maakt sinds 1997 deel uit van China, maar heeft wel een eigen parlement en rechtssysteem. De oppositie boekte er eind vorig jaar na maandenlange antiregeringsprotesten ook al een grote overwinning bij lokale verkiezingen.



Omroep RTHK schreef eerder deze week dat de regering zou overwegen om de verkiezingen van september uit te stellen, mogelijk zelfs met een jaar. Dat moet verspreiding van het coronavirus tegengaan. De oppositie is tegen uitstel.

