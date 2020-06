Hongkongse oppositiepartij Demosisto ontbonden wegens ongerustheid over veiligheidswet HLA

30 juni 2020

11u26

Bron: Belga 0 De pro-democratiepartij Demosisto uit Hongkong heeft zichzelf dinsdagnamiddag (lokale tijd) ontbonden. Dat gebeurde nadat het Chinese parlement een omstreden veiligheidswet had goedgekeurd voor de Chinese semi-autonome regio.

"Na lange interne beraadslagingen hebben we beslist om onszelf te ontbinden en alle activiteiten stop te zetten van onze groep, gezien de omstandigheden", schrijft Demosisto op Twitter. Enkele uren eerder hadden al vier jonge partijleiders, Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo en Agnes Chow, bekendgemaakt dat ze uit de partij stappen.

Studenten richtten de partij op in 2014, toen de Paraplubeweging van start ging tegen de toenemende inmenging van Peking in de Britse ex-kolonie. Tot grote onvrede van Peking zetten ze zich in voor algemeen stemrecht in Hongkong. Activisten zoals Joshua Wong, die zelfs in de cel moest vanwege zijn activiteiten, liggen regelmatig onder vuur in Chinese media. Die verwijten de activisten "separatisten" te zijn, ook al pleit Demosisto niet voor onafhankelijkheid van Hongkong.

Ik ga mijn thuis, Hongkong, blijven verdedigen, tot ze me het zwijgen opleggen of me uit de weg ruimen Joshua Wong, één van de vier jonge partijlijders van Demosisto op Facebook

Peking beschuldigt Wong er ook van dat hij handelt in het belang van buitenlandse mogendheden, omdat hij buitenlandse politieke leiders heeft ontmoet. “Ik ga mijn thuis, Hongkong, blijven verdedigen, tot ze me het zwijgen opleggen of me uit de weg ruimen", schreef Wong op Facebook.

De kritiek op de nieuwe veiligheidswet neemt intussen verder toe. "De goedkeuring van de nationale veiligheidswet is een pijnlijk moment voor de mensen in Hongkong en betekent de grootste bedreiging voor de mensenrechten in de recente geschiedenis van de stad", zei Joshua Rosenzweig, hoofd van het China-team van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, dinsdag in een mededeling.