Hongkongse luchtvaartmaatschappij zet betogende werknemers aan de deur

12 augustus 2019

Bron: Belga 4 Cathay Pacific is de voorbije dagen in het vizier beland van de Chinese overheid, nadat werknemers van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij hadden deelgenomen aan protesten tegen de Chinese regering. Eén piloot en twee andere medewerkers zijn inmiddels geschorst of ontslagen.

Vanuit Peking kwam de boodschap dat de werknemers die deelnamen aan de protesten, niet meer mogen werken op vluchten van Cathay Pacific die door het Chinese luchtruim gaan. Een order waarnaar de maatschappij zich zal schikken, zo liet ze weten. Meer nog, zij waarschuwde dat werknemers die nog aan "illegale betogingen" deelnemen, ontslagen kunnen worden.

En de luchtvaartmaatschappij voegde intussen ook al de daad bij het woord. Een piloot die was opgepakt tijdens protesten, werd geschorst, en twee andere werknemers werden ontslagen wegens "wangedrag".



De activiteiten van Cathay Pacific in China "zijn essentieel voor onze business", zei topman Rupert Hogg. Ook gaan heel wat van de vliegroutes van en naar Europa en de Verenigde Staten door het Chinese luchtruim. Cathay vliegt vanuit Hongkong ook van en naar Brussels Airport.



Intussen zou de financiële speler China Huarong International Holding, een Chinees staatsbedrijf met vestiging in Hongkong, zijn werknemers hebben opgedragen om niet langer met Cathay Pacific of haar filiaal Dragon Air te vliegen, zo meldde het persagentschap Bloomberg op basis van een anonieme bron.



Het aandeel van Cathay Pacific verloor maandag tot 4,7 procent op de lokale beurs.

Protesten

Al twee maanden wordt er in Hongkong geprotesteerd. Aanleiding was een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Veel mensen vrezen de toenemende invloed van Peking en eisen democratische hervormingen.



Sinds Londen in 1997 afstand deed van Hongkong, heeft de regio een aparte status binnen de Volksrepubliek China, onder het motto "een land, twee systemen".