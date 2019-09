Hongkongse betogers maken eigen “volkslied” PVZ

14 september 2019

13u23

Bron: CNN 0 In de aanhoudende betogingen tegen het Chinese regime, weerklinkt nu een nieuw lied bij de Hongkongers. Volgens hen is de opzwepende ballade het nieuwe onofficiële “volkslied” van de stad. Het lied op YouTube is intussen al meer dan 1,8 miljoen keer bekeken.

Betogers uit Hongkong komen al drie maanden op straat tegen het Chinese regime. Wat begon als een protest tegen een nieuwe (en intussen ingetrokken) uitleveringswet van Carrie Lam, is intussen uitgegroeid tot een ingewikkeld conflict tussen het Chinese vasteland en het semi-autonome Hongkong. De manifestanten eisen onder andere meer autonomie, meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld.

Na massale betogingen, bezettingen van de luchthaven en gewelddadige confrontaties, gooien de Hongkongers het nu opnieuw over een andere boeg: een eigen volkslied. Het lied “Glorie voor Hongkong’ is al enkele weken oud, maar het wordt sinds een paar dagen plots massaal gedeeld op sociale media. Er duiken ook beelden op van betogers die het lied luidkeels zingen in de straten en winkelcentra in de stad.

Verbinden

“Ik wilde een melodie die alle demonstranten zou verenigen, zelfs degenen die normaal gesproken geen deel uitmaken van het protest”, zei de Hongkongse componist, Thomas. Hij geeft enkel zijn Engelse prijs omdat hij bang is om aangepakt te worden door de Chinese autoriteiten.

“Ik kan ook helmen (voor de betogers) kopen, ik kan ze redden van fysiek geweld, maar misschien kan ik ze iets meer geven, iets dat spiritueels is. Ik denk dat het beste is om met een nieuw liedje te komen om ze te verenigen”.

