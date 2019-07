Hongkongers willen opnieuw betogen ondanks verbod LH

26 juli 2019

11u11

Bron: Belga 0 Ondanks een politieverbod is de protestbeweging van Hongkong van plan morgen opnieuw de straat op te trekken. De optocht vertrekt in het district Yuen Long, waar antiregeringsbetogers vorig weekend door een knokploeg werden aangevallen.

Op videobeelden was te zien hoe gemaskerde mannen in witte T-shirts de betogers met stokken en ijzeren staven aanvielen, vooral in het station Yuen Long en op treinen. Vijfenveertig mensen raakten zwaargewond.

Betogers zeiden dat bendes uit de wijk ingehuurd waren om de aanvallen uit te voeren. Ze verweten de politie niets te hebben gedaan om hen te beschermen.



De politie van Hongkong heeft betogingen voor morgen verboden omdat die volgens haar tot rellen kunnen leiden. Toch werd vrijdag op de sociale media nog altijd opgeroepen zaterdag naar Yuen Long af te zakken.

Honderdduizenden mensen manifesteren sinds weken in Hongkong tegen een wet die de uitlevering van verdachten van misdrijven aan China toelaat. De regionale regeringsleider Carrie Lam heeft de wet ondertussen "dood" verklaard, maar de manifestanten eisen dat ze formeel wordt ingetrokken.



De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat deze vrijheden steeds meer ingeperkt worden door Peking.

