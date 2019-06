Hongkong zet controversiële uitleveringswet door IB

10 juni 2019

06u47

Bron: ANP, Belga 0 Carrie Lam, de leider van Hongkong, liet vandaag weten dat de uitleveringswet ondanks het grootschalige protest gewoon wordt doorgezet. Lam heeft goede banden met de Chinese regering. Gisteren demonstreerden ruim 1 miljoen mensen tegen de nieuwe wet.

Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, die een aparte status hebben binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden. Of zo’n uitlevering er komt, moet geval per geval worden bekeken.

“Wens van het volk niet genegeerd”

Het grote protest van zondag heeft Lam een politieke crisis bezorgd. Toch laat ze weten door te gaan met de plannen. "We negeren hiermee niet de wens van het volk", zegt de leider. "We hebben goed en aandachtig geluisterd naar wat ze hebben gezegd.”

Het wetsvoorstel is het gevolg van een zaak waarbij een man op vakantie in Taiwan zijn zwangere vriendin zou hebben gedood. Hij kon niet worden uitgewezen omdat er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen Hongkong en Taipei. Critici vrezen dat Peking van achterpoortjes in de wet gebruik zou maken om politieke tegenstanders te laten berechten. “Dit is belangrijke wetgeving die helpt om de internationale verplichtingen na te komen in gevallen van grensoverschrijdende misdaad”, aldus Lam.

“Ongekende vrijheden”

De speciale administratieve regio Hongkong beschikt sinds zijn retrocessie in 1997 door Groot-Brittannië aan China over een regime met een “brede autonomie” en kan in theorie tot 2047 genieten van vrijheden die elders in China ongekend zijn.

Ondanks het hete weer protesteerden gisteren 1 miljoen mensen tegen de wet. Dat is de grootste demonstratie sinds Hongkong in 1997 door het Verenigd Koninkrijk aan China werd teruggegeven. Er werden 100 mensen opgepakt vanwege enkele ongeregeldheden. In april kwamen volgens de organisatoren van de protesten ook al meer dan 100.000 mensen op straat tegen het wetsvoorstel.