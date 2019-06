Hongkong stemt volgende week over omstreden wetsvoorstel over uitlevering AW

11 juni 2019

13u47

Bron: Belga 0 Ondanks massaal protest stemt het bestuur van Hongkong volgende week donderdag over het omstreden wetsvoorstel over uitlevering aan China. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Het bestuur van Hongkong weigerde gisteren om het omstreden wetsvoorstel over uitlevering aan China te begraven, ondanks de massale betoging zondag tegen het voorstel van meer dan een miljoen mensen in de voormalige Britse kroonkolonie.



Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, dat een aparte status heeft binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.



De officiële Chinese pers zegt dat er sprake is van buitenlandse betrokkenheid bij de grote manifestatie van het voorbije weekend in Hongkong. Ze verwijten de politieke oppositie dat die "samenspant met het Westen".

Meer over Hongkong

China

politiek