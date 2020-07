Hongkong stelt parlementsverkiezingen uit wegens coronacrisis NLA

31 juli 2020

12u45

Bron: Al Jazeera 0 De leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft vandaag aangekondigd dat de parlementsverkiezingen uitgesteld zullen worden vanwege de coronacrisis. Die zouden normaal gezien in september plaatsvinden. Volgens de prodemocratische oppositie is het een excuus om te verhinderen dat zij een meerderheid halen.

Op de persconferentie zei Lam dat het een “moeilijke” beslissing was, maar dat die genomen moest worden omwille van de volksgezondheid. Volgens de prodemocratische oppositie zit er meer achter. Zij hoopten bij de verkiezingen een meerderheid te halen, nu de bevolking ontgoocheld is in het beleid van de pro-Pekingse overheid.

Een groep van 22 wetgevers had de Hongkongse overheid er al van beschuldigd dat ze de nieuwe corona-uitbraak als excuus gebruikte om de aankomende verkiezingen te belemmeren. Sinds begin juli loopt het aantal besmettingen met het coronavirus op in de miljoenenstad. Gisteren werden er 3.100 besmettingen vastgesteld, het dubbele van aan het begin van de maand.

Uitsluiting

De parlementsverkiezingen op 6 september zouden de eerste zijn sinds China de omstreden veiligheidswet in Hongkong doorvoerde, die het einde voor de onafhankelijke rechtsspraak en het zelfbestuur in de voormalige Britse kolonie betekent. De welvarende metropool behoort sinds 1997 tot China, maar had tot nog toe wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement. Volgens de Chinese en Hongkongse overheden is die wet nodig “na maanden van gewelddadige anti-overheidsprotesten”. Wie de wet niet naleeft, mag niet deelnemen aan de verkiezingen.

Gisteren werden al 12 oppositiekandidaten, onder anderen prodemocratische activist Joshua Wong, uitgesloten van de verkiezingen omdat ze de lokale en nationale overheid niet zouden gehoorzamen. “Dit is zonder twijfel de meest schandalige verkiezing in de geschiedenis van Hongkong”, aldus Wong. “Ik wil benadrukken dat niemand gelooft dat onze uitsluiting niet politiek gemotiveerd is. Peking heeft al meerdere bepalingen opgevoerd om te verhinderen dat de oppositie de meerderheid haalt.”