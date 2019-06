Hongkong stelt omstreden uitleveringswet voorlopig uit MVDB/SPS

15 juni 2019

07u07

Bron: ANP 1 Het bestuur van Hongkong zet een omstreden uitleveringswet voorlopig in de ijskast. De hoogste bestuurder van de Aziatische metropool, Carrie Lam, maakte vandaag bekend dat de doorvoering van het wetsvoorstel wordt “opgeschort”.

Tegen het omstreden wetsontwerp vonden de afgelopen week massale manifestaties plaats in Hongkong. De wet zou het mogelijk maken om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.

Woensdag nog zette de politie van Hongkong rubberen kogels en traangas in om manifestanten te verjagen die het parlementsgebouw hadden omsingeld. Tegenstanders van de wet wilden morgen opnieuw demonstreren.

Communicatie

Lam kwam door de aanhoudende onrust onder grote druk te staan om een uitweg te vinden. “Het wetsontwerp heeft heel wat verdeeldheid in de samenleving veroorzaakt”, zei ze vandaag op een persconferentie. “Ik moet toegeven dat er op vlak van uitleg en communicatie onvolkomenheden waren.” Normaal zou deze maand het ontwerp een tweede keer worden gelezen, maar dat is afgelast. Volgens Lam is er geen tijdslijn om het debat over het ontwerp voort te zetten.

Hongkong, dat momenteel ongeveer 7 miljoen inwoners telt, was tot 1997 ruim 150 jaar in het bezit van het Verenigd Koninkrijk. Toen droegen de Britten het gebied over aan China, waarbinnen het nu nog steeds een eigen wettelijk en bestuurlijk systeem heeft. Tegenstanders van de nieuwe uitleveringswet vrezen voor de autonomie van Hongkong.

Meer over Hongkong