Hongkong sluit scholen na nieuwe golf besmettingen ttr

10 juli 2020

12u37

Bron: belga 1 In Hongkong gaan scholen en kinderdagverblijven weer toe als reactie op een nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus. Dat maakte de lokale overheid bekend.

Gisteren werden 34 nieuwe infecties met Covid-19 vastgesteld, een dagrecord. De schoolvakantie zal maandag een week vroeger beginnen, zo besliste de overheid. Regels in verband met social distancing en hygiëne zijn opnieuw aangescherpt. Onder meer bars, restaurants en gymzalen worden daardoor getroffen.

Hongkong was tot dusver heel succesvol in het indijken van de coronapandemie. Sinds januari werden er slechts 1.366 gevallen geregistreerd, en er vielen amper zeven doden te betreuren. De voorbije drie weken was er geen enkele besmetting meer vastgesteld.