Hongkong sluit overheidsgebouwen in centrum Redactie/IB

13 juni 2019

05u57

Bron: ANP, AD 0 De autoriteiten in Hongkong sluiten voor de rest van de week alle overheidsgebouwen in het centrum. Dat besluit is genomen na een dag van botsingen tussen betogers en de politie. Deze ochtend dromde slechts een klein groepje demonstranten nog samen, nadat de autoriteiten de straten rondom het parlement hadden leeg geveegd.

Het massale protest tegen een wetsontwerp dat uitlevering aan de rest van China eenvoudig maakt, liep een dag eerder flink uit de hand. Betogers naderden regeringsgebouwen en blokkeerden zo het plaatselijke parlement blokkeerden.

De demonstraties tegen de nieuwe wet lijken op de zogeheten Parapluprotesten van 2014, toen ook al een groot deel van de bevolking in opstand kwam tegen de regering. Het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd bezorgd te zijn over de situatie in zijn voormalige kolonie.

Op een gegeven moment greep de oproerpolitie in. Die schoot met rubberkogels en traangas om de menigte uiteen te drijven. Tientallen mensen raakten daardoor gewond.