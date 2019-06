Hongkong sluit deze week overheidsgebouwen in centrum na rellen Redactie/IB

13 juni 2019

05u57

Bron: ANP, AD 0 De autoriteiten in Hongkong sluiten voor de rest van de week alle overheidsgebouwen in het centrum. Dat besluit is genomen na een dag van botsingen tussen betogers en de politie. Vanochtend troepte slechts een klein groepje demonstranten nog samen, nadat de autoriteiten de straten rondom het parlement hadden leeg geveegd.

Het massale protest tegen een wetsontwerp dat uitlevering aan de rest van China eenvoudig maakt, liep een dag eerder flink uit de hand. Betogers naderden regeringsgebouwen en blokkeerden zo het plaatselijke parlement. Op een gegeven moment greep de oproerpolitie in. Die schoot met rubberkogels en traangas om de menigte uiteen te drijven. Ook werden wapenstokken gebruikt. Tientallen mensen raakten gewond.

De demonstraties tegen de nieuwe wet lijken op de zogeheten Parapluprotesten van 2014, toen ook al een groot deel van de bevolking in opstand kwam tegen de regering. Daarbij werden meer dan duizend mensen gearresteerd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd bezorgd te zijn over de situatie in zijn voormalige kolonie. Nadat Hongkong in 1997 aan China werd overgedragen, was de afspraak dat het gebied vijftig jaar lang zijn eigen koers mocht bepalen. Beijing krijgt er echter steeds meer een voet tussen de deur, tot onvrede van de veelal jonge demonstranten. De uitleveringswet zou mogelijk maken dat verdachten worden berecht in China. Volgens de demonstranten is daarmee de kans op een eerlijk proces verkeken.

