Hongkong schrapt omstreden wet, maar dat doet protest waarschijnlijk niet luwen

“Te weinig en te laat”

Guy Van Vlierden

04 september 2019

17u31

In Hongkong is de omstreden uitleveringswet ingetrokken. Die leidde de voorbije maanden tot ongeziene protesten. Maar of de rust nu weerkeert, is maar de vraag. Want de betogers stellen inmiddels ook eisen waar machthebber China nooit akkoord mee zal gaan.