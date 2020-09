Hongkong begint met massaal testen van inwoners op coronavirus jv

01 september 2020

08u19

Bron: ANP/RTR/AFP 0 De autoriteiten in Hongkong testen inwoners sinds dinsdag op grote schaal op het coronavirus. Er vormden zich rijen bij testcentra in de metropool. Lokale media berichten dat in de eerste twee uur meer dan 10.000 mensen zo'n gratis test hebben ondergaan.

De testen zijn vrijwillig en er hebben zich al 593.000 mensen aangemeld, zo'n 8 procent van de bevolking. Het gaat onder meer om de hoogste bestuurder van de miljoenenstad, Carrie Lam, en ministers. Zij lieten zich volgens de krant South China Morning Post meteen op dinsdag testen om andere stadsgenoten aan te moedigen hetzelfde te doen.

Er klinkt ook kritiek op het project, dat wordt ondersteund door een medisch team uit China. Oppositieleden hebben gewaarschuwd dat DNA van inwoners van Hongkong in China kan belanden en volgens sommige experts zou het nuttiger zijn om vooral risicogroepen te testen op het virus.

Het stadsbestuur spreekt tegen dat monsters van inwoners naar China worden gebracht. Bestuurder Lam klaagde eerder dat tegenstanders van het grote testprogramma een gezondheidscrisis misbruiken om onrust te zaaien.

In de metropool, die een speciale status heeft binnen China, zijn tot dusver ruim 4800 besmettingen vastgesteld. Het virus begon daar in juli weer snel om zich heen te grijpen. De autoriteiten maakten toen op het hoogtepunt van die 'derde golf' melding van zo'n 150 nieuwe besmettingen per dag.