Hongkong-activist Nathan Law (27) vlucht naar Londen mvdb

13 juli 2020

14u46

Bron: ANP 0 Een van de bekendste jonge activisten voor meer democratie in Hongkong is naar Londen gevlucht. Dissident Nathan Law was begin deze maand uit de voormalige Britse kolonie vertrokken na het besluit van de Chinese machthebbers om hun greep op de metropool te versterken.

De eerste weken hield Law zijn verblijfplaats geheim uit vrees voor zijn veiligheid. Maar hij heeft maandag, op zijn 27e verjaardag, op Facebook bekendgemaakt dat hij naar Groot-Brittannië is uitgeweken.

Activist Law was een van de oprichters van Demosisto, een partij die werd ontbonden als gevolg van de nieuwe antidemocratische wetten in Hongkong. De strengere regels leidden ook meteen tot arrestaties van demonstranten. Law raakte bekend door de grote studentenbetogingen in 2014.



Het Verenigd Koninkrijk besliste eerder om de toegang tot het Britse staatsburgerschap uit te breiden voor inwoners van Hongkong. Een reactie op de nieuwe, omstreden veiligheidswet die China er heeft ingevoerd. De Chinese ambassadeur in Londen beschuldigde de Britten begin deze maand van “flagrante inmenging in de Chinese binnenlandse zaken”.

