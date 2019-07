Hongerstakers in aangevallen migrantenkamp in Libië eisen evacuatie ttr

09 juli 2019

16u31

Bron: belga 0 buitenland In het Libische migrantenkamp dat vorige week gebombardeerd werd zijn vandaag zo'n 365 mensen in hongerstaking gegaan, omdat ze uit het land geëvacueerd willen worden. Dat heeft een Libische migratieambtenaar gezegd.

Het centrum ligt in Tajoura, nabij de Libische hoofdstad Tripoli, en werd vorige week getroffen door twee luchtaanvallen. Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (UNOCHA) vielen daarbij 53 doden en 130 gewonden.

De hongerstakers willen garanties van de Verenigde Naties dat het centrum niet meer aangevallen zal worden, zegt Mahmoud Taweer, de woordvoerder van het centrum. Hij vertelt ook dat de migranten en vluchtelingen in het centrum sinds de aanval niet meer binnen willen slapen. Tegelijk willen ze ook niet naar een ander centrum gebracht worden, omdat ze vrezen dat het dan langer zal duren voor ze naar een ander land kunnen gaan.

De door de VN gesteunde regering van nationale eenheid in Tripoli zegt dat de troepen van Khalifa Haftar, de sterke man van Libië, achter de aanval zaten. Hij voert momenteel een strijd met de eenheidsregering en startte in april een offensief om de hoofdstad te veroveren. Zijn troepen schuiven de verantwoordelijkheid voor de aanval in de schoenen van de eenheidsregering.