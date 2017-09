Hongerige gevangenen ontsnappen uit Congolese gevangenis

Bron: Belga

In Congo hebben 34 gedetineerden van een strafinstelling in Mwenga in het oosten van het land hadden met ijzeren staven een gat in een muur geslagen waarlangs ze ontsnapt zijn, zegt een van de leidinggevende cipiers, Maslimuko Désiré, vandaag. Reden voor hun ontsnapping was het gebrek aan voedsel.