Hongarije weigert voedsel aan asielzoekers in transitkamp

22 augustus 2018

Bron: Human Rights Watch, VRT-nieuwsdienst

In Hongarije krijgen afgewezen asielzoekers sinds begin deze maand geen eten of drinken meer. Het gaat om mensen in transitkampen aan de grens met Servië, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Hongarije wil de mensen geen asiel verlenen omdat ze het land willen binnenkomen via een derde 'veilig' land, namelijk Servië.