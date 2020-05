Hongarije staat geen officiële verandering van geslacht meer toe TT

19 mei 2020

17u37

Bron: ANP 1 Hongarije laat niet meer toe dat personen officieel van geslacht veranderen en zich in de burgerlijke stand onder een ander geslacht laten registreren. Het geslacht bij de geboorte en de genetische samenstelling van de persoon wordt weer leidend. Een wetsvoorstel daartoe is met een grote meerderheid in het parlement aangenomen.

Het is zo voor transgenders niet meer mogelijk in de burgerlijke stand als zodanig te worden geregistreerd. Het was in Hongarije sinds 2004 mogelijk officieel van geslacht te veranderen.

In het parlement, waar de nationalistische conservatieve premier Viktor Orbán een grote meerderheid heeft, stemden 134 afgevaardigden voor en 56 tegen het wetsvoorstel. Orbán domineert de Hongaarse politiek al tien jaar en stelt te werken aan "een nieuw cultureel tijdperk" dat de nadruk legt op christelijke en traditionele waarden.

Een belangenvereniging wil de wet nu aanvechten bij de Europese Unie en de Verenigde Naties. Volgens Amnesty duwt het besluit Hongarije “terug naar de donkere middeleeuwen”. “Deze wetswijziging zal transgenders en interseksuelen niet alleen blootstellen aan meer discriminatie, maar ook een al intolerante en vijandige omgeving verergeren”, verklaart de organisatie. Ze vindt dat het Hongaars Grondwettelijk Hof de wet moet bekijken en snel moet schrappen.