Hongarije lanceert lastercampagne tegen Guy Verhofstadt

29 november 2018

07u56

Bron: vrt nws 61 De Hongaarse overheid is de kritiek van Europarlementslid Guy Verhofstadt op haar rechtse beleid grondig beu en lanceert een lastercampagne tegen de voormalige Belgische premier.

Verhofstadt is de leider van de liberalen in het Europees Parlement. Hij spaarde de laatste maanden de kritiek op Hongarije niet omdat het land volgens hem de mensenrechten met de voeten treedt.

De rechtse regering van Hongarije gaat nu in een reactie op een aantal plaatsen in het land mobiele aanplakborden plaatsen tegen Verhofstadt. Daarop staat onder andere te lezen: “Sinds 2015 kwamen honderden mensen om bij terreuraanslagen, maar volgens Guy Verhofstadt hebben we geen migrantencrisis. Dit is krankzinnig!”

Hongarije voert een harde migratiepolitiek en liet onder meer hoge hekken en containerkampen installeren om migranten zo veel mogelijk buiten te houden. Het land wil zich ook profileren voor de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar.