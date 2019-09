Hongarije en Roemenië moeten nieuwe kandidaat-commissarissen voordragen LH

30 september 2019

16u23

Bron: Belga 1 Ursula von der Leyen wil Hongarije en Roemenië om twee nieuwe kandidaat-eurocommissarissen vragen, nu hun eerste kandidaten ongeschikt zijn verklaard door het Europees Parlement. Dat zegt een woordvoerder van de toekomstige Commissievoorzitter.

Von der Leyen wacht nog op een brief van parlementsvoorzitter David Sassoli, maar heeft met Boedapest en Boekarest al over nieuwe namen gesproken.

De Roemeense socialiste Rovana Plumb en de Hongaarse conservatief Laszlo Trocsanyi zijn na een onderzoek van hun financiële belangen ongeschikt verklaard om Europees Commissaris te worden. De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, die het negatieve advies vandaag uitsprak, brengt daar nu parlementsvoorzitter Sassoli formeel van op de hoogte. Dan moet hij, zoals de procedure het voorschrijft, aan von der Leyen vragen hoe zij denkt het dubbele probleem op te lossen.

Als de brief van Sassoli eenmaal binnen is en de bevindingen van het Europees Parlement zwart op wit bevestigd zijn, wil von der Leyen Roemenië en Hongarije vragen twee nieuwe kandidaten te nomineren. Of dat betekent dat de start van de nieuwe Commissie op 1 november in het gedrang komt, daarover wilde de woordvoerder niet speculeren.