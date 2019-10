Hongarije dringt bij EU aan op dialoog met Turkije om nieuwe instroom van vluchtelingen te vermijden

10 oktober 2019

21u14

Bron: ANP, belga, Reuters 240 Er is diplomatiek overleg nodig tussen de Europese Unie en Turkije, ondanks het Turkse offensief in de Koerdische regio in het noordoosten van Syrië, dat zegt Hongaars minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto. Er dient immers vermeden te worden dat een nieuwe golf immigranten naar Europa vlucht.

De uitspraak van Szijjarto komt er nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder op de dag eiste dat de Europese Unie zijn kritiek op de Turkse operatie in Syrië inslikt. Als de EU de Turkse actie bestempelt als bezetting, dan dreigt hij Syrische vluchtelingen die nu in Turkije zijn naar Europa te sturen. Turkije zegt ondertussen 109 “terroristen” geneutraliseerd te hebben sinds de start van het offensief.

“Hey Europese Unie! Je kan onze operatie niet bestempelen als een invasie”, zei Erdogan in Ankara. “In dat geval zullen we de poorten openzetten en 3,6 miljoen vluchtelingen sturen.” Volgens Erdogan heeft de Turkse “operatie” enkel tot doel om “terrorisme uit te roeien”. In Turkije leven naar schatting 3,6 miljoen Syriërs die zijn gevlucht voor de oorlog in hun land.

De EU keurt de operatie van het Turkse leger in Syrië af en wil dat die stopt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg “alle aspecten” van de crisis in Syrië als gevolg van de Turkse militaire operatie. De kwestie komt later in de week ook aan de orde bij de EU-top van regeringsleiders in Brussel.

Politieke oplossing

De 28 lidstaten namen gisterenavond al een “kristalhelder” standpunt in, aldus een woordvoerster van de Europese Commissie vandaag. Dat komt erop neer dat Turkije onmiddellijk moet stoppen met de actie en dat er alleen een politieke oplossing is voor het conflict in Syrië. De Turkse actie bedreigt bovendien de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

“Die boodschap is duidelijk gehoord in Ankara, denk ik”, aldus de woordvoerster. Ze voegde eraan toe dat Turkije als kandidaat-lidstaat geacht wordt het Europese buitenlandse beleid niet tegen te werken. Zij zei verder dat de EU-ambassadeurs er al over hebben gesproken en er op verschillende niveaus contacten zijn.

Akkoord

Erdogan dreigde er al in september mee om migranten niet langer in zijn land te houden. Toen eiste hij meer middelen van de EU, waarmee hij in 2016 een vluchtelingenakkoord had gesloten. Dat akkoord bepaalt dat Griekenland migranten die zonder geldige papieren het land zijn binnengekomen terug naar Turkije kan sturen. In ruil neemt de EU Syrische vluchtelingen op uit Turkije en ondersteunt ze Turkije financieel om vluchtelingen op te vangen.

Dialoog

“We hebben een constructieve dialoog met Turkije nodig om een situatie te vermijden waarin er een bijkomende migrantenstroom toekomt in Europa”, aldus Szijjarto. Volgens de minister is het Hongaarse hek aan de zuidelijke grens met Servië het eerste punt waar een nieuwe toestroom van migranten zou kunnen worden tegengehouden en dit moet vermeden worden.

De rechts-nationalistische overheid van de Hongaarse premier Viktor Orban heeft een hechte relatie met Turkije, China en sommige voormalige sovjetlanden in het Midden-Oosten.

109 “terroristen geneutraliseerd”

Op de tweede dag van het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië heeft het Turkse leger in totaal 109 “terroristen” “geneutraliseerd”, zo zei Erdogan nog vandaag. Hij voegde eraan toe dat zijn land het stichten van een “terroristische staat” aan zijn grens wil vermijden, verwijzend naar de Koerdische militie die grote zones in het gebied controleert. “We zullen wat er van hen overblijft vernietigen.”

Door Turkije gesteunde rebellen die het regime in Damascus bestrijden zijn op weg naar de fronten in het noordoosten van Syrië om de Turkse troepen te steunen die daar gisteren zijn binnengevallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender al-Jazeera op gezag van rebellenwoordvoerder Joesef Hamoed. Strijders van het Syrische Nationale Leger zijn op weg naar de belangrijkste steden in het gebied, Tall Abyad en Ras al-Ain.

Gevangenis met IS-strijders bestookt

Ook beloofde Erdogan dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) “niet zal heropleven in het noordoosten van Syrië” en dat alle gevangengenomen IS-strijders gedetineerd zullen blijven. Maar de semi-autonome Syrisch-Koerdische autoriteiten melden dat Turkse troepen gisteren een gevangenis hebben bestookt waar “de meest gevaarlijke van de criminele” strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) uit meer dan zestig landen zitten.

De Koerdische leidster Ilham Ahmed riep vandaag in Brussel de lidstaten van de EU op hun diplomatieke betrekkingen met Ankara te bevriezen door hun ambassadeurs “meteen” terug te roepen omwille van de Turkse inval in het noordoosten van Syrië.

“Wij willen een dringende interventie in deze crisis, die aanvallen moeten snel ophouden”, zei Ahmed tegenover de pers. De verantwoordelijke van de Syrische Democratische Raad, de politieke vleugel van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op te beslissen over een no-fly zone.

Niet enkel woorden, maar daden

De Amerikaanse terugtrekking uit het gebied “heeft ons in gevaar gebracht”, aldus de vertegenwoordigster van de Koerden. Zij waarschuwde ook voor het risico van het ontsnappen van strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die door de SDF gevangen worden gehouden. Ook Ahmed zei dat Turkse gevechtstoestellen gisteren één van die gevangenissen heeft gebombardeerd. Mogelijk zijn daardoor IS-strijders kunnen ontsnappen.

Ze stelde vast dat er “geweldige” reacties van de EU zijn gekomen, maar voegde eraan toe dat de Koerden “pas tevreden zullen zijn als die reacties zich in daden vertalen”, bijvoorbeeld economische sancties tegen Turkije.

