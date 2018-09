Hongarije bevestigt dat het naar EU-Hof stapt tegen rapport Europees Parlement Redactie

18 september 2018

19u30

Bron: belga 0 Hongarije stapt wel degelijk naar het Europees Hof van Justitie omdat het vindt dat zijn veroordeling door het Europees Parlement onwettig is. Dat heeft staatssecretaris voor Europese Zaken Szabolcs Takacs gezegd aan zijn EU-collega's tijdens een vergadering in Brussel.

Takacs bevestigde zo wat al langer in lucht hing. Boedapest is het fundamenteel oneens met de manier waarop een bijzonder kritisch rapport van het Nederlandse Europarlementslid Judith Sargentini vorige week werd goedgekeurd. Haar rapport, waarin staat dat in Hongarije de fundamentele rechten en vrijheden en de rechtsstaat in gevaar zijn, haalde in Straatsburg de vereiste tweederdemeerheid, maar volgens de Hongaarse regering moesten bij het tellen van de stemmen ook de onthoudingen in rekening gebracht worden. Op die manier zou het rapport van Sargentini nooit goedgekeurd geraakt zijn.

Alarmbelprocedure

Met het opstarten van de alarmbelprocedure, op basis van artikel 7 van het Europees verdrag, vraagt het parlement aan de Raad (de lidstaten) om de zaak te onderzoeken. Het is evenwel Oostenrijk dat momenteel de Raad voorzit, en dat is niet ongevoelig voor de argumenten van de Hongaren. Dat zei vicekanselier Heinz-Christian Strache van het extreemrechtse FPÖ toch. Hij staat dicht bij de Hongaarse premier Viktor Orban en wil de stemprocedure juridisch laten analyseren. De partijgenoten van kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) steunden in het parlement wel volmondig het rapport.

Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die aan het overleg in Brussel deelnam, ziet in de discussie over Hongarije, maar ook over Polen, dat eveneens het voorwerp uitmaakt van een artikel 7-procedure, het bewijs dat er nood is aan een permanente monitoring van de rechtsstaat in de verschillende Europese landen.