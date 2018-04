Hongaren protesteren tegen propagandamachine van president Orbán JM

21 april 2018

19u45

Bron: ANP 4 Ongeveer 10.000 mensen kwamen in Boedapest de straat op om te protesteren tegen de controle die de regering op media uitoefent. De betogers zijn ervan overtuigd dat premier Viktor Orbán de media gebruikt om de Hongaren te manipuleren. Orbán werd twee weken geleden voor een vierde keer op rij als president benoemt.

Circa 10.000 mensen zijn zaterdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de straat opgegaan om te protesteren tegen de controle die de regering over de media heeft. De betogers schreven op Facebook dat de Hongaarse staatsmedia zijn veranderd in een propagandamachine voor premier Viktor Orbán.

Ongelijke kansen

De Fidesz-partij van Orbán was twee weken geleden de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Daardoor werd een vierde termijn voor hem als premier zeker gesteld.

Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) kregen de oppositiepartijen in de stembusgang niet dezelfde kansen als de regeringspartijen. De organisatie liet weten dat de vrijheden van de media waren beperkt, onder meer door recente wetswijzigingen.

Bedreiging democratie

De Hongarije-rapporteur van het Europees Parlement, Judith Sargentini, van GroenLinks constateerde na een klein jaar onderzoek dat in het Oost-Europese land sprake is van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.