Hongaarse "slavenwet" van kracht: 400 overuren per jaar die tot 3 jaar later kunnen uitbetaald worden

20 december 2018

19u26

De Hongaarse president Janos Ader heeft vandaag de zogenaamde "slavenwet" afgekondigd. Die houdt in dat arbeiders 400 bijkomende overuren mogen presteren per jaar, wat overeenkomt met twee maanden werk, terwijl de werkgevers drie jaar de tijd hebben om uitbetaling ervan te doen. Tegen de wet is al wekenlang groot protest.

"De wet beperkt de rechten van de arbeiders niet", zo laat de president, een bondgenoot van Viktor Orban, in een persbericht weten. Het staatshoofd heeft naar eigen zeggen de amendementen op de arbeidscode bekeken die de Hongaarse parlementsleden tijdens een tumultueuze zitting op 12 december hadden goedgekeurd: "Ik heb vastgesteld dat er soortgelijke of zelfs striktere voorbeelden bestaan in Ierland, Groot-Brittannië, Tsjechië en Denemarken", zo klonk het.

"Ik heb ook het effect van de wet op de 4,5 miljoen Hongaarse werknemers onderzocht en vastgesteld dat hun rechten zeker niet beperkt worden.”



Zondagavond waren opnieuw meer dan 10.000 mensen de straat opgetrokken om tegen de regering Orban te demonstreren. Het was het vierde protest in vijf dagen tijd.

