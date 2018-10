Hongaarse regering schrapt genderstudies aan universiteiten kg

16 oktober 2018

12u10

Bron: Belga 0 De Hongaarse regering heeft de richting genderstudies aan de universiteiten geschrapt. H et studievak werd van de lijst van de toegelaten mastercursussen gehaald door e en regeringsbesluit dat door premier Viktor Orban ondertekend werd. Dat berichtte de nieuwsportaal '444.hu'. Het decreet zelf dateert van afgelopen vrijdag.

De regering had in augustus al aangekondigd voortaan geen genderstudies meer toe te laten omdat er naar verluidt te weinig vraag zou zijn naar die studierichting. In de academische wereld werd dit als een zware aanslag op de vrijheid van onderwijs en onderzoek bestempeld.



Genderstudies zouden de "beginselen van het christelijke gezin" ondermijnen, klinkt het. De studies buigen zich onder andere over de sociale normen van wat als mannelijk en vrouwelijk wordt gezien. Volgens het regeringsbesluit kunnen al begonnen cursussen in genderstudies wel nog vervolledigd worden. De universiteiten mogen vanaf vandaag echter geen nieuwe cursussen in die studierichting beginnen.

Bezorgdheid

Momenteel bieden in Hongarije slechts twee universiteiten masters in genderonderzoek aan: de Lorand Eötvös Universiteit (ELTE) en de Central European University (CEU) met elk een twintigtal studenten. Beide universiteiten zijn gevestigd in Boedapest.



De Vlaamse rectoren hebben de beslissing van de Hongaarse regering eerder al veroordeeld. Dat maakte de Vlaamse Interuniversitaire Raad in september bekend. De Vlaamse rectoren hebben hun grote bezorgdheid officieel uitgedrukt in een brief aan de Hongaarse zaakgelastigde in Brussel.