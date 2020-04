Hongaarse regering ontneemt burgemeesters bevoegdheden JG

01 april 2020

16u24

Bron: Belga 0 De Hongaarse regering onder leiding van Viktor Orban zal nu ook de bevoegdheden van burgemeesters inperken. Eerder had hij al buitengewone volmachten gekregen van het parlement voor de aanpak van de coronacrisis.

Orbans plaatsvervanger Zsolt Semjen diende dinsdagnacht in het parlement een wetsontwerp in, waarbij verkozen burgemeesters gedurende een noodtoestand hun beslissingsbevoegdheden verliezen en die overdragen aan zogenaamde beschermingscommissies. De regering benoemt de leden van die commissies.

De noodtoestand is sinds 11 maart van kracht in Hongarije vanwege de coronapandemie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober waren de hoofdstad Boedapest net als vele andere grootsteden in handen van de oppositie gevallen. De geplande wet bepaalt dat burgemeesters alle maatregelen die ze nemen tegen de coronapandemie aan de betrokken lokale beschermingscommissie voorleggen. Die heeft vijf dagen tijd om de maatregelen goed te keuren of af te wijzen.

Het Hongaarse parlement keurde nog maar maandag een noodwet goed. Die laat Orban toe om tijdeljk onbegrensd en zonder enige parlementaire controle te regeren. Het jongste wetsontwerp moet wel nog de parlementaire weg afleggen. Maar Orbans rechts-nationalistische regeringspartij Fidesz heeft in het parlement een tweederdemeerderheid die nodig is om wetten met een grondwetteljke status te veranderen.

Het wetsontwerp van Semjen grijpt ook in op andere aspecten. Zo zullen burgers niet langer hun bij de geboorte vastgelegde geslacht kunnen veranderen. Ook verliezen zes universiteiten hun zelfbestuur en komen ze onder leiding te staan van stichtingen waarvan de bestuurders door de regering aangeduid worden.