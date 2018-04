Hongaarse premier Viktor Orbán stevent opnieuw af op tweederdemeerderheid Hongaarse verkiezingen ADN

08 april 2018

23u31

Bron: ANP 0 In Hongarije heeft de rechtspopulistische en eurosceptische premier Viktor Orban met zijn partij Fidesz de parlementsverkiezingen duidelijk gewonnen. Met 64,5 procent van de biljetten geteld kan hij rekenen op 49,2 procent van de stemmen, zo blijkt uit cijfers die de kiescommissie zondagavond publiceerde. De opkomst lag met 68,8 procent hoog.

Volgens een peiling zal Fidesz daardoor op 134 zetels kunnen komen in het parlement met 199 zetels. Orbán zou daarmee opnieuw een veilige absolute meerderheid hebben en een vierde termijn als premier veilig stellen. De rechts-nationalistische partij Jobbik kreeg 20 procent van de stemmen, goed voor 26 zetels en de Socialistische Partij 11,85 procent (20 zetels). Voor de precieze zetelverdeling is het echter wachten tot de definitieve resultaten.

De aankondiging van de eerste voorlopige resultaten werd enkele uren vertraagd, omdat twee stembureaus in Boedapest niet in staat waren het grote aantal 'kiezers van buiten' dat aan hen was toegewezen te verwerken. In de Europese Unie wordt verwacht dat een nieuwe editie van de regering-Orbán zal leiden tot verdere conflicten tussen Boedapest en Brussel, met name over het asielprobleem.