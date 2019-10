Hongaarse premier steunt Turks offensief in Syrië KVE

25 oktober 2019

19u56

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban heeft nog eens onderstreept dat zijn regering de Turkse inval steunt tegen Koerdische milities in het noorden van Syrië. Het Turkse offensief heeft wereldwijd verontwaardigde reacties uitgelokt bij leiders.

Volgens Orban moet de Europese Unie ook nog eens financiële steun verlenen aan Turkije om de infrastructuur van de regio in het noorden van Syrië te helpen ontwikkelen. Anders zouden "meer dan 3 miljoen migranten" vanuit Turkije naar Europa kunnen komen, waarschuwde hij. "Het is in het fundamentele belang van Hongarije dat dit niet gebeurt."

Volgens de Hongaarse rechts-populistische leider moet de Turkse inval niet veroordeeld worden. Turkije heeft de regio slechts "militair gestabiliseerd" en een "veilige zone" gecreëerd, aldus Orban tegen een Hongaarse radiozender. Ook de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, had eerder al zijn steun geuit.

Hongarije is het enige EU-land dat zo openlijk steun heeft betuigd aan het Turkse offensief. De Europese Unie is resoluut tegen de inval.