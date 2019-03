Hongaarse premier niet onder de indruk van schorsing: “Brusselse politici leven in bubbel en zijn elk gevoel met realiteit kwijt” TT

25 maart 2019

11u20

Bron: Belga, Politico, Die Zeit 0 De Hongaarse premier Viktor Orban heeft weer naar de “bureaucraten” van de Europese instellingen in Brussel uitgehaald, amper enkele dagen nadat hij een schorsing heeft gekregen van zijn conservatieve medestanders in het Europees Parlement. “We moeten niet toegeven, we moeten geen schrik hebben omdat onze tegenstander geklaagd heeft”, klonk het verwijtend naar de Europese Volkspartij die zijn partij Fidesz schorste.

Orban verweet de “elite” in Brussel dat ze “in een bubbel leeft, het contact met de realiteit verliest” en Boedapest wil straffen voor zijn anti-immigratiebeleid.

“We zijn niet bereid te doen wat Brussel dicteert als dat niet goed is voor de Hongaren”, zei Orban in een gesprek op de Hongaarse radio. “We hoeven geen schrik te hebben van de bureaucraten van Brussel (...) die ons heimelijk willen opleggen wat ze boven onze hoofden in Brussel beslist hebben.” Orban riep de Hongaren op op 26 mei voor zijn partij te stemmen in de Europese verkiezingen om te tonen dat “wat er in Hongarije gebeurt datgene is wat de Hongaren willen”.

De Europese Volkspartij besliste woensdag de partij van Orban, Fidesz, tijdelijk uit de EVP te zetten. Een raad van wijzen met onder andere voormalig Europees president Herman Van Rompuy moet onderzoeken of het met Fidesz de goede of toch verder de slechte kant op gaat. Orban zelf zei na de verkiezingen te zullen beslissing of hij in de EVP wil blijven of niet.

Het was onder andere een controversiële postercampagne met daarop Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker die kwaad bloet zette in de EVP. Maar Orban lijkt ook daarover niet te willen toegeven, integendeel. “Onze informatiecampagne legde de machinaties in Brussel bloot. We moeten niet toegeven, we moeten geen schrik hebben omdat onze tegenstander geklaagd heeft en ons aangevallen heeft met de verontwaardiging van iemand wiens geheime agenda is blootgelegd.