Hongaarse neonazi (78) krijgt levenslang voor moord op agent mvdb

21 juni 2019

18u54

Bron: ANP 0 Een kopstuk van een neonazistische beweging in Hongarije is tot levenslang veroordeeld voor de moord op een agent in oktober 2016.

Een rechtbank in de westelijke stad Szombathely stelde dat er voldoende bewijs is om de 78-jarige Istvan Györkös te veroordelen voor het in zijn eigen huis doodschieten van de 46-jarige politieman.



Györkös pakte een automatisch geweer om de agent neer te schieten toen die huiszoeking deed in het huis van de rechtsextremist in de stad Böny. Györkös gaf enkele tientallen jaren leiding aan de militante beweging Hongaars Nationaal Front (MNA). Die beweging hield geregeld militaire oefeningen in een bos. Neonazi's uit heel Europa deden mee aan die oefeningen.

