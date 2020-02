Hongaarse minister haalt in bijzijn van Jambon hard uit: “Europese resolutie is puur politieke aanval” SVM

12 februari 2020

17u43

Bron: Belga 4 De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto was vandaag in zijn persconferentie met Vlaams minister-president Jan Jambon erg scherp voor Europa. Hij noemde de lancering van de procedure in het kader van artikel 7 "een puur politieke aanval". Die is volgens hem louter het gevolg "van een Hongaars anti-migratiebeleid dat afwijkt van de Europese mainstream".

Jambon had een gesprek van een uurtje met de minister van Buitenlandse Zaken, vooraleer hij naar premier Viktor Orban vertrok. "Het was een bijzonder open en boeiend onderhoud", zei Jambon achteraf. "We zijn het met Hongarije eens dat we moeten aandringen op een ambitieus partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, met een verregaand vrijhandelsakkoord."

Daarna maakte Jambon ook tegenover de Hongaarse media duidelijk dat hij de bezorgdheden rond de politieke situatie in Hongarije op tafel heeft gelegd. "Ik heb de hoop uitgedrukt dat Hongarije stappen kan zetten om de bezorgdheden van de EU weg te nemen, in het bijzonder rond de onafhankelijkheid van justitie en rond de persvrijheid. Ik ben overtuigd dat we in dialoog een oplossing kunnen vinden, want dit is ook een Unie van fundamentele rechten en waarden. We zijn met het Verenigd Koninkrijk al een lidstaat kwijtgeraakt, ik denk dat het belangrijk is dat we de Unie nu versterken.”

“Kijk naar de verkiezingen”

Daarna kwam Szijjarto aan het woord. Of hij begrijpt dat N-VA, CD&V en Open Vld in januari ingestemd hebben met een Europese resolutie die de problemen in Hongarije op scherp stelt? “Voor mij is dit een puur politieke aanval, zonder feitelijke en juridische basis. Een land beschuldigen van een aanval op de vrijheid is iets dat we niet kunnen accepteren als dat niet op feiten is gebaseerd", aldus Szijjarto.

"Ik heb gevraagd in welk concreet geval de vrijheden dan wel geschonden zouden zijn. Dit is een aanval op ons omdat onze strenge anti-migratiepolitiek tegen de Europese mainstream in gaat. De verkiezingen tonen echter aan dat wat we doen gesteund wordt door de bevolking.”