Hongaars premier Orbán slaat terug: CD&V en cdH zijn “nuttige idioten van links” YM

03 maart 2019

09u22

Bron: Wellt am Sonntag, VRT 0 Enkele dagen nadat CD&V, cdH en hun Luxemburgse evenknie CSV opriepen om Fidesz uit de Europese Volkspartij te zetten, slaat Hongaars premier en Fidesz-kopstuk Viktor Orbán ongemeen hard terug. Volgens hem spelen dergelijke “nuttige idioten” links in de kaart. Dat zei hij in een interview in Welt am Sonntag.

Donderdag raakte bekend dat CD&V, samen met cdH en het Luxemburgse CSV een brief hadden geschreven naar de Europese Volkspartij (EVP) om de Fidesz-fractie uit de partij te zetten. Er was al langer wrevel naar de partij van Orbán toe, maar zijn meest recente postercampagne over Europees Commissievoorzitter en EVP-boegbeeld Jean-Claude Juncker was de druppel. Daarin werd Juncker afgebeeld als de schuldige voor de migratiestroom naar Europa.

Orbán zou echter Orbán niet zijn als hij zich daar gewoon bij neer zou leggen en dus haalt hij in een interview met het Duitse Welt am Sonntag ongemeen hard uit.

“Salamitactiek”

Volgens Orbán spelen de christendemocraten hiermee links in de kaart. “Als wij weg zijn, zullen ze de Italianen aanvallen, en daarna de Oostenrijkers. Dat is de salamitactiek die gebruikt wordt om de EVP op Europees niveau te verzwakken zodat de socialisten, links, het leiderschap kan overnemen in Europa”, klinkt het fors.

Daarna volgt nog een fikse sneer. “Niet iedereen begrijpt dit, maar in de wetenschappelijke literatuur over politiek worden ze, net als Lenin deed, omschreven als ‘nuttige idioten’. Terwijl ze geloven dat ze een intellectuele strijd uitvechten, dienen ze de machtsbelangen van de anderen, onze tegenstanders”, stelt Orban.

Volgens Orbán is de kans onbestaande dat zijn partij uit de EVP wordt gezet. “Zo’n uitsluiting is geen rationeel alternatief”, houdt hij vol.

Nieuwe zondebok

Voorts kondigde hij aan dat hij zijn affichecampagne tegen Juncker zal stopzetten. Hij zal zich nu richten op een andere zondebok. “In de volgende fase van onze partijcampagne zal je iemand anders op de affiches zien: mijnheer Timmermans”, oftewel vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, een Nederlandse sociaaldemocraat.