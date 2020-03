Hongaars parlement geeft premier Orban verstrekkende bevoegdheden KVE

30 maart 2020

17u30

Bron: Belga 3 Het Hongaarse parlement heeft maandag het licht op groen gezet voor een wet die de noodtoestand voor onbepaalde duur verlengt en premier Viktor Orban de macht verleent om de coronacrisis met bijzondere decreten aan te pakken.

De wet is maandag goedgekeurd met 137 tegen 53 stemmen. De tekst biedt Orban de mogelijkheid om de noodtoestand voor onbepaalde duur te verlengen, zonder dat daarvoor de toestemming van het parlement is vereist. Hongarije had op 11 maart de noodtoestand afgekondigd om het coronavirus te bestrijden.

Orban kan via de bijzondere decreten bepaalde wetten opschorten en uitzonderlijke maatregelen treffen om "de volksgezondheid, de veiligheid van de burgers en de economie" te garanderen. Er zijn celstraffen voorzien voor de verspreiding van "fake news" over het virus en de regeringsmaatregelen.

De Hongaarse oppositie en buitenlandse waarnemers vinden de wet "disproportioneel". Ze uitten de voorbije weken de vrees dat de nationalistische regering in Boedapest de coronapandemie als voorwendsel gebruikt om nog meer macht naar zich toe te trekken.

