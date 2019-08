Hondurese president ontkent betrokken te zijn in drugshandel en witwaspraktijken: “Ze willen wraak nemen op mij” bvb

Juan Orlando Hernandez, de Hondurese president, ontkent dat hij iets te maken heeft met drugshandel, zoals een Amerikaans rapport beweert. Hernandez beschuldigt criminelen ervan dat ze wraak willen nemen op hem.

“De drugssmokkelaars zijn op zoek naar wraak tegen de enige president die doet wat hij moet doen”, zei hij gisteren tijdens een persconferentie. Daar lichtte hij zijn inspanningen toe om de illegale drugsverkoop in het Centraal-Amerikaanse land, waar drugsbendes prominente bolwerken hebben, in te tomen.

De in de Verenigde Staten gevestigde Spaanse taalzender Univision heeft een document van 44 pagina’s in handen gekregen met betrekking tot het aankomende proces in New York van Juan Antonio “Tony” Hernandez over drugshandel. Tony Hernandez is de broer van de president. Dat document bevat een getuigenis van een persoon die een voormalig ambtenaar lijkt te zijn. “Dit zijn valse beschuldigingen van een drugshandelaar”, aldus Hernandez. Het document werd vrijdag ingediend in het Amerikaanse gerechtshof.

Hard beleid

De Hondurese president, een conservatieve advocaat die in 2014 aan de macht kwam, voert een hard beleid tegen drugskartels en straatbendes.

In mei toonde een Amerikaanse rechtbank aan dat de Amerikaanse autoriteiten zich richtten op de president in een onderzoek naar grootschalige drugshandel en het witwassen van geld. Feiten die gerelateerd zijn aan de drugshandelzaak tegen zijn broer Tony.

Tony werd in november in Miami gearresteerd. Een bendeleider had tijdens een proces in New York in 2017 getuigd dat Tony een omkoopsom had aangenomen om te helpen bij het witwassen van drugsgeld. Ook verschillende andere prominente Hondurezen, waaronder overheidsfunctionarissen, zijn in Manhattan al vervolgd voor drugsgerelateerde misdrijven.