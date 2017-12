Honduras roept noodtoestand uit na verkiezingsrellen TK

06u34

Bron: ANP 1 AP De regering van Honduras heeft vannacht de noodtoestand afgekondigd in de hoop zo een einde te maken aan het toenemende aantal rellen. Vannacht brak er opnieuw onrust uit nadat de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen opnieuw werd uitgesteld. Betogers blokkeerden straten, staken auto's in brand en gooiden stenen naar de politie, die met traangas antwoordde.

Het decreet rond de noodtoestand "legt voor een periode van tien dagen (...) het vrij verkeer van personen aan banden" en dat dagelijks tussen 18 en 6 uur, verklaarde regeringswoordvoerder Jorge Ramon Hernandez Alcerro vannacht. Bij de rellen viel tenminste één dode en raakten meerdere mensen gewond. De Hondurese regering heeft de politie ook meer bevoegdheden gegeven om onruststokers aan te pakken.

Vijf dagen geleden werden de verkiezingen gehouden, maar sindsdien is nog altijd onduidelijk wie ze heeft gewonnen. Wegens onregelmatigheden bij de telling in enkele kiesgebieden moesten de stembiljetten nu nogmaals apart geteld worden, zei de voorzitter van de stembureaus, David Matamoros. Het verschil tussen de zittende president Juan Hernandez en de uitdager Salvador Nasralla zou licht in het voordeel zijn van Hernandez. Vandaag wordt verdergegaan met tellen.

Klein verschil

De protesten verliepen in eerste instantie vreedzaam, maar liepen uiteindelijk uit op geweld. Ook winkels werden geplunderd. De VN hebben de kandidaten opgeroepen om hun aanhangers tot bedaren te brengen. President Hernández probeerde dat ook. "Dit is een democratisch proces, een feest, en ik eis van het Hondurese volk en de leden van mijn partij rustig te blijven en op de resultaten van de stembureaus te wachten", zei het staatshoofd.

De huidige president (49) is een gematigde figuur die een VS-vriendelijk beleid voert. Zijn uitdager is de centrum-links georiënteerde presentator van een tv-show, die aanvankelijk in de peilingen voor de verkiezingen de winst leek te behalen. Nasralla liet al weten dat hij het officiële resultaat niet zal erkennen. Hij beschuldigt de regering van kiesfraude, maar levert daarvoor geen bewijs.