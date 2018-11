Honduras en Guatemala willen organisatoren migratiestromen sanctioneren jv

06 november 2018

11u43

Bron: DPA/BELGA 0 Honduras en Guatemala willen maatregelen nemen tegen de exodus van duizenden landgenoten richting de Verenigde Staten. Dat hebben beide landen gezegd.

"Guatemala, Honduras, El Salvador, Mexico en de Verenigde Staten moeten de druk opvoeren teneinde de verantwoordelijken te identificeren en de wet toe te passen ten aanzien van degenen die dergelijke marsen met politieke of criminele doeleinden organiseren of promoten", verklaarde de Hondurese president Juan Orlando Hernandez na een ontmoeting met zijn Guatemalteekse collega Jimmy Morales.

Morales was speciaal naar Honduras afgezakt om samen met het buurland een actieplan uit te werken dat een einde moet maken aan de continue uittocht van een deel van de bevolking van beide landen. "We hebben ons solidair betoond met onze broeders die in de karavaan meelopen, maar het is tegelijk nodig dat we de personen veroordelen die deze vorm van migratie op zo'n onmenselijke manier organiseren", luidde de boodschap.

De twee staatsleiders kwamen voorts overeen dat er in hun respectievelijke landen geïnvesteerd moet worden om banen te creëren. "Dit is een krachtige uitnodiging aan het adres van investeerders, zowel nationaal als internationaal, die in ons land willen investeren", onder meer in infrastructuur zoals scholen en ziekenhuizen, aldus Morales. "Sinds 2014 hebben we al heel wat programma's gepromoot die de structurele oorzaken van migratie moeten aanpakken, we weten dat dit nog niet voldoende is en dat we moeten blijven voortdoen", voegde Hernandez daar nog aan toe.

In Centraal-Amerika zijn momenteel duizenden mensen op de vlucht voor de ellende en het geweld in hun thuisland. Ze trekken in groep door Mexico naar het Noorden met de bedoeling de VS binnen te geraken.