Hondje overleeft aanrijding niet: bestuurder rijdt door, kind blijft gillend achter HR

24 februari 2018

18u07

Bron: De Telegraaf, Facebook 0 In het Nederlandse Almelo heeft een bestuurder gisteren een hondje doodgereden. Django overleefde de aanrijding niet. De aanrijdende bestuurder reed gewoon door en liet het kind dat de hond aan het uitlaten was, gillend achter.

Volgens De Telegraaf gebeurde de aanrijding gisteravond om 18.48 uur op het Slot in Almelo. De aanrijdende wagen is vermoedelijk een Hyundai Atos. De eigenaars van Django zijn zwaar aangedaan en kunnen niet geloven dat de bestuurder zomaar doorreed. Ze uitten hun woede via Facebook. "Welke ongelofelijke debiel rijdt ons lieve hondje keihard aan en rijd door", klinkt het. Op de beelden is niet duidelijk te zien of de bestuurder van de auto ook echt iets gemerkt heeft. Volgens de eigenaar was het hondje aan de leiband op het moment van de aanrijding.