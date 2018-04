Honderdtwintig vluchtelingen gered voor Libische kust lva

02 april 2018

00u03

De Libische kustwacht heeft zaterdagavond laat honderdtwintig vluchtelingen en migranten gered die in moeilijkheden waren geraakt toen ze de Middellandse Zee wilden oversteken. De kustwacht pikte hen dichtbij de stad Zuwara op, aan de Libische westkust, zegt ze zondag.

Een Europese ngo was ook betrokken bij de operatie, maar de kustwacht deelt niet mee dewelke. De opvarenden werden medisch onderzocht en naar een kamp gebracht.

Sinds de val van dictator Muammar Kadhafi en een gewapende opstand in 2011 verkeert Libië in chaos. Verschillende milities strijden om de macht in het Noord-Afrikaanse land. Temidden van die onrust is Libië de belangrijkste vertrekplaats geworden van vluchtelingen die de gevaarlijke tocht van Afrika naar Europa willen wagen.