Honderdtal "vergeten doden" in Congolees mijngebied sinds begin van het jaar

07 juli 2020

Zeker honderd mensen zijn sinds het begin van het jaar omgekomen door het "vergeten geweld" in het mijngebied van Tanganyika in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Achttien van hen stierven in de afgelopen dagen. Dat melden lokale bronnen en de Verenigde Naties.

De minister van Binnenlandse Zaken van de provincie Tanganyika deelde vandaag mee dat twaalf burgers zijn omgekomen tijdens een aanval op de gewapende groepering ‘Apa na pale’ in het mijngebied van Mugunga in het centrum van de provincie. Zes aanvallers werden ook gedood door de veiligheidstroepen, vertelde provinciaal minister Dieudonné Kamona, die toelichtte dat het geweld op zaterdag en zondag plaatsvond. De Apa na Pale-milities schakelden Twa (Pygmeeën) in tijdens aanvallen die voornamelijk gericht waren op goudwinningssites, voegde hij eraan toe.



In dezelfde provincie hebben botsingen tussen de milities van de Pygmee-minderheid (de Twa) en de Bantoe-meerderheid “sinds het begin van het jaar al honderd burgerdoden veroorzaakt”, zo staat in het rapport dat aan secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is overgemaakt. De aanwezigheid van de gewapende groepering Apa Na Pale in de regio “heeft ook bijgedragen tot de onveiligheid, gezien de beperkte aanwezigheid van veiligheidstroepen in de provincie”, stelt het VN-rapport. Het conflict gaat over “de controle over de hulpbronnen, met name landhulpbronnen en ambachtelijke mijnbouw”.

In april lanceerde het Congolese leger “een reeks operaties tegen de Twa-milities (Pygmeeën) waardoor ze uit de meest bevolkte gebieden konden worden verdreven”.

In 2016-2017 sloegen tienduizenden burgers op de vlucht voor het geweld tussen Pygmeeën en Bantoes in de regio. Humanitaire organisaties hebben het over 500.000 tot 650.000 vluchtelingen.