Honderdtal schoolkinderen gewond bij verkeersongeval in Zuid-Afrika

23 januari 2018

18u07

Bron: dpa 1 Bij de aanrijding tussen een schoolbus en een vrachtwagen zijn in Zuid-Afrika een honderdtal schoolkinderen gewond geraakt. Het gaat om lichte tot zware verwondingen, er vielen geen doden, verklaarde woordvoerster Ineke van Huyssteen van de hulpdiensten.

De vrachtwagenchauffeur raakte zwaargewond, over de toestand van de buschauffeur is nog niets meegedeeld. Een helikopter werd opgeroepen om een zwaargewonde naar het ziekenhuis over te brengen.

Het ongeval gebeurde deze namiddag op een snelweg ten zuidwesten van Johannesburg. Het was aanvankelijk niet duidelijk hoeveel kinderen in de bus zaten. "Gelukkig vielen er geen doden", zei van Huyssteen. De omstandigheden van het ongeval moeten nog onderzocht worden.