Honderdtal migranten dringt haven van Calais binnen: helft klimt aan boord van ferry

02 maart 2019

21u49 0 Een honderdtal migranten is gisteren binnengedrongen in de haven van Calais, in Noord-Frankrijk. Een vijftigtal van hen is erin geslaagd aan boord van een ferry te klimmen, meldt de prefectuur. Minstens 44 migranten werden opgepakt.

De migranten, die hopen via de haven het Verenigd Koninkrijk te bereiken, drongen de haven tussen kwart na negen en half tien ‘s avonds binnen.

“Ongeveer 50 van hen zijn erin geslaagd in een ferry te klimmen die afkomstig was van Dover en net was aangemeerd”, aldus de prefectuur. “Twee migranten zijn in het water gevallen en werden snel opgevist door de brandweer.”

De ordediensten hebben de ferry uren uitgekamd op zoek naar indringers. Rond kwart voor één ‘s nachts bevond nog steeds een tiental mensen zich aan boord van het schip, in de buurt van de schouwen. Die zone is moeilijk te bereiken, klinkt het. Aan boord bevinden zich honderden toeristen - zowel Franse, Britse als Belgische - en truckers.

Het scheepvaartverkeer in de haven werd tijdelijk onderbroken. Ferry’s van rederij P&O en DFDS, die opereren op het Kanaal van en naar Calais, konden niet aanmeren in Frankrijk.