Honderdtal gewonden na aanslag op politiegebouw in Kaboel

AW KVE

07 augustus 2019

07u29

Bron: Belga

2

Bij een aanslag met een bomauto op een politiegebouw in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker 95 mensen gewond geraakt. Dat heeft de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid laten weten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat een bomauto ontplofte voor de ingang van het gebouw in het westen van de stad. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich ook een militaire school.