Honderdtal Franse jihadisten in handen van Syrische Koerden KVE

07 februari 2018

18u21

Bron: Belga 2 Koerdische strijders in Syrië hebben volgens de Franse minster van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian een honderdtal Franse jihadisten gevangengenomen.

"We hebben ze nog niet echt gelokaliseerd, maar we beschikken wel over informatie", zei Le Drian vandaag op de nieuwszender BFMTV. Hij herhaalde de beleidslijn van Parijs dat in Irak en Syrië gevangengenomen Franse islamisten niet teruggehaald worden naar Frankrijk. "De lokale gerechtelijke autoriteiten zullen over hun lot beslissen".

Met de militaire successen tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië is de kwestie over Europese IS-strijders weer op de voorgrond getreden. "Ze zijn Fransen, maar onze vijanden", zei Le Drian. Wat betreft kinderen van Fransen die zich bij jihadistische groepen hebben aangesloten, moet echter een andere beleidslijn gehanteerd worden: Parijs wil proberen hen met de hulp van het Rode Kruis terug naar Frankrijk te halen.

Minister van Justitie Nicole Belloubet had onlangs nog gezegd dat Frankrijk zal tussenbeide komen indien Franse jihadisten ter dood veroordeeld worden. Le Drian zei: "We stellen telkens alles in het werk, indien een Fransman ter dood wordt veroordeeld in een land, waar de doodstraf nog van kracht is. Zij het in de Verenigde Staten, Indonesië of Irak (...)".