Honderdtal extreemrechtse jongeren wil Alpencol blokkeren "om illegalen tegen te houden"

21 april 2018

13u30

Bron: Belga 12 In de Franse Alpen wil een honderdtal jongeren van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire de Col de l'Echelle, een bergpas aan de grens met Italië, blokkeren. Ze willen met hun symbolische actie bereiken "dat er geen enkele illegaal Frankrijk nog binnenraakt".

Aan de actie nemen niet alleen Fransen deel, maar ook Italianen, Hongaren, Denen, Oostenrijkers, Britten en Duitsers. Volgens een woordvoerder van Génération Identitaire is de bergpas "een strategisch doorgangspunt" voor mensen die op illegale wijze vanuit Italië Frankrijk proberen binnen te raken. "Met een beetje goede wil kunnen we de immigratie aan de grenzen controleren", hoopt Romain Espino aan te kunnen tonen.

De Frans-Italiaanse grensregio kent een hoge migratiedruk, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gisteren nog. Het afgelopen jaar werd in het Franse departement Hautes-Alpes een forse toename vastgesteld van het aantal jonge migranten. Het ging vooral om Guineeërs en Ivorianen. Terwijl in 2016 nog 315 mensen die geen recht hadden op een verblijf naar Italië werden teruggestuurd, was dat cijfer in 2017 gestegen tot 1.900.

De controles die Frankrijk vanwege de aanhoudende terreurdreiging aan zijn landsgrenzen heeft ingevoerd, worden zeker nog tot eind oktober aangehouden.

De jongeren van Génération Identitaire trekken met sneeuwschoenen naar de top van de Col de l'Echelle, die op meer dan 1.700 meter hoogte ligt. Ze zullen er ook de nacht doorbrengen.