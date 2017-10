Honderdste onthoofding van het jaar in Saoedi-Arabië ADN

20u54

Bron: Belga 5 thinkstock In Saoedi-Arabië is vandaag een tot de doodstraf veroordeelde Saoedi geëxecuteerd. Hij genoot de dubieuze eer de honderdste te zijn die dit jaar in het fundamentalistische koninkrijk publiekelijk werd onthoofd.

In een communiqué veroordeelde mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) de "executiewoede van de Saoedische regering", in het bijzonder sinds juli, met vanaf dan "gemiddeld vijf executies per week".

Saoedi-Arabië heet officieel een fase van "hervormingen" te zijn begonnen, met als voorlopig "hoogtepunt" dat nu ook vrouwen met de auto mogen rijden. Amnesty vindt dat Riyad, als hervormingen het regime ernst zijn, best begint met het afschaffen van de doodstraf.

Vorig jaar zijn in Saoedi-Arabië minstens 153 mensen geëxecuteerd. In het ultraconservatieve koninkrijk is de sharia van kracht. Saoedi-Arabië past de doodstraf toe in zaken rond terrorisme, doodslag, verkrachting, gewapende overval en drugstrafiek.