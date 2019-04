Honderdjarige stelt zich verkiesbaar in Duitsland: “Ik hoop iets voor jonge mensen te kunnen betekenen” IB

14 april 2019

03u13

Bron: Reuters, The Guardian 0 In Duitsland stelt de 100-jarige Lisel Heise zich verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kirchheimbolanden, een stadje met zo’n achtduizend zielen in de zuidwestelijke staat Rijnland-Palts. Speerpunt in de campagne van Heise, een oud-gymlerares, is de heropening van het lokale zwembad.

Het oude zwembad van Kirchheimbolanden werd al in 2011 gesloten, maar het stadje kreeg wel een splinternieuw zwemparadijs aan de rand van de stad, dat echter slecht bereikbaar is.

De vrouw probeerde de afgelopen jaren de sluiting van het oude zwembad aan te vechten, maar merkte dat ze mede door haar leeftijd genegeerd werd in de publieke debatten over de zaak. “Toen ik begon te spreken, zetten ze de microfoon af, waardoor ik wel moest stoppen. Het had geen zin om verder te praten”, zegt de vrouw, die zegt vaak gediscrimineerd of genegeerd te worden vanwege haar hoge leeftijd. Maar nu ze de honderd jaar geworden is, verandert dat misschien. “Nu ik honderd ben, ben ik in een andere positie. Ik heb nu de kans om mijn mond open te doen en iets te zeggen, waar hopelijk naar geluisterd wordt.”

Extra publiciteit

De verkiezingen vinden op 26 mei plaats en als relatief bekende inwoner van ‘Kibo’ zoals Kirchheimbolanden door de lokale bevolking vaak liefkozend genoemd wordt, komt ze op voor de partij ‘Wir für Kibo’, die onder meer campagne voert voor meer duurzame ontwikkeling en meer maatschappelijke betrokkenheid. “We zijn erg blij met Lisel in ons team”, zegt Helga Bürmann van Wir für Kibo. “Ze heeft ons extra publiciteit gegeven en dat helpt om onze boodschap te verspreiden.”

Heise zelf hoopt vooral met haar deelname “eindelijk iets te kunnen doen voor jonge mensen.”